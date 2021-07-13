Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...

Aşardağ: Testlerde Lamp Yöntemi de Kullanılmalı

banner102

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ,  katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

13 Temmuz 2021 Salı 09:30
270 Okunma
Aşardağ: Testlerde Lamp Yöntemi de Kullanılmalı

GÜNDEM KIBRIS

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ,  katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Devletin denetleme yapmasının önemine vurgu yapan Aşardağ, “Kuralları koymak kolaydır ama bu konulan kuralları denetlemek önemlidir. Devlet PCR yapılan merkezleri de denetlemelidir. Tek kitle çalışıp sonuç almak nerede, tek kitle 8-10 örneğin testinin yapılması nerede? Yapılan testlerde Dünya’yı baz aldığımızda ilk üç sıradayız. Bu kitler devlet tarafından, testlerin yapıldığı merkezlere ücretsiz verildiği için, bu havuzlama yöntemi uygulanmamalıdır. Artık son dönemece giriyoruz. Ne kadar sağlıklı bir şekilde bu dönemeci geçersek, o kadar iyi olacak. Amaç kimseyi sıkıntıya sokmak değil, süreci sağlıklı yönetmektir. Çünkü bu sistem, özellikle yeni mutant virüslerin saptanmasını daha da zorlaştıracaktır. Şu anda pandemi döneminin en ciddi dönemine giriyoruz. İnsanlarımız çok daha duyarsız davranmaya başlamıştır. İyi getirdiğimiz bir sürecin sonunda, yapılan hatalardan dolayı üzülmemeliyiz. Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

Lamp yöntemi ile testlerin yapılmasının ciddi kolaylıklar sağlayacağını söyleyen Aşardağ, “Bir anda 1000 kişiye lamp testleri yapabiliyorsunuz. Aletin büyüklüğüne göre bu testleri yapabiliyorsunuz. Günde 1 milyona kadar test yapılabiliyor. Bunu ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Yanı başımızda Türkiye ile bu konuda temasa geçilmelidir. Orada lamp yöntemi ile çalışmalar vardır. Hızlı ve kolay sonuç alınabilmesi için çok önemlidir bu” dedi.

Özellikle kapalı mekanlarda, kalabalık ve havalandırılmamış mekanlarda, mümkün mertebe bulunamamaya dikkat etmemiz gerektiğini de söyleyen Aşardağ, “Sevdiklerimizi ve ailemizi koruyalım. Aşı sayısında ciddi ciddi sayıların artırılması gerekmektedir. Aşılarımızı yapalım. Artık son tura girdik, bu son turda kayıplarımız ve acılarımız olmasın” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dr. Erden AşardağKoronavirüsCoronavirüsLamp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş kazalarına ilişkin uyarı!
İş kazalarına ilişkin uyarı!
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi ile Görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi ile Görüştü
“20 temmuz bu yıl çok anlamlı… İki bayram bir arada kutlanacak”
“20 temmuz bu yıl çok anlamlı… İki bayram bir arada kutlanacak”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim