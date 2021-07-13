Aşardağ: Testlerde Lamp Yöntemi de Kullanılmalı

GÜNDEM KIBRIS

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Devletin denetleme yapmasının önemine vurgu yapan Aşardağ, “Kuralları koymak kolaydır ama bu konulan kuralları denetlemek önemlidir. Devlet PCR yapılan merkezleri de denetlemelidir. Tek kitle çalışıp sonuç almak nerede, tek kitle 8-10 örneğin testinin yapılması nerede? Yapılan testlerde Dünya’yı baz aldığımızda ilk üç sıradayız. Bu kitler devlet tarafından, testlerin yapıldığı merkezlere ücretsiz verildiği için, bu havuzlama yöntemi uygulanmamalıdır. Artık son dönemece giriyoruz. Ne kadar sağlıklı bir şekilde bu dönemeci geçersek, o kadar iyi olacak. Amaç kimseyi sıkıntıya sokmak değil, süreci sağlıklı yönetmektir. Çünkü bu sistem, özellikle yeni mutant virüslerin saptanmasını daha da zorlaştıracaktır. Şu anda pandemi döneminin en ciddi dönemine giriyoruz. İnsanlarımız çok daha duyarsız davranmaya başlamıştır. İyi getirdiğimiz bir sürecin sonunda, yapılan hatalardan dolayı üzülmemeliyiz. Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

Lamp yöntemi ile testlerin yapılmasının ciddi kolaylıklar sağlayacağını söyleyen Aşardağ, “Bir anda 1000 kişiye lamp testleri yapabiliyorsunuz. Aletin büyüklüğüne göre bu testleri yapabiliyorsunuz. Günde 1 milyona kadar test yapılabiliyor. Bunu ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Yanı başımızda Türkiye ile bu konuda temasa geçilmelidir. Orada lamp yöntemi ile çalışmalar vardır. Hızlı ve kolay sonuç alınabilmesi için çok önemlidir bu” dedi.

Özellikle kapalı mekanlarda, kalabalık ve havalandırılmamış mekanlarda, mümkün mertebe bulunamamaya dikkat etmemiz gerektiğini de söyleyen Aşardağ, “Sevdiklerimizi ve ailemizi koruyalım. Aşı sayısında ciddi ciddi sayıların artırılması gerekmektedir. Aşılarımızı yapalım. Artık son tura girdik, bu son turda kayıplarımız ve acılarımız olmasın” dedi.