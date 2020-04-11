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Aşardağ: “Tüm paydaşlar bir araya gelerek, tek çatı altında toplanması gerek”

Başbakanlık Covid-19 ile Mücadele Komisyonu'ndan istifa eden Dr. Erden Aşardağ, istifa gerekçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 14:05
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Aşardağ: “Tüm paydaşlar bir araya gelerek, tek çatı altında toplanması gerek”

Başbakanlık Covid-19 ile Mücadele Komisyonu’ndan bu sabah istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıklayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, istifa nedenini açıkladı.

Ülkeyi etkisi altına alan korona virüs mücadelesi kapsamında bir araya gelinerek, doğru kararlar alındığını ifade eden Aşardağ, bu süreçte çalışan herkese ve kurallara uyan halka teşekkürlerini iletti.

Aşardağ, kurulan Başbakanlık Covid-19 ile Mücadele Komisyonu’nun amacının çok güzel olduğunu belirterek, basında yer alan ve Türkiye basınına da yansıyan 15 bin tetkik kitiyle ilgili haberleri gördüğünü ve bunun kendisini derinden üzdüğünü kaydetti.

Kurulun, bu kararı almaya yetkisi olmadığını söyleyen Aşardağ, ancak meclisin böyle bir karar alabileceğini kaydetti.

Aşardağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Basında yer alan 15 bin tetkik kitiyle ilgili açıklamalar, bizim kurulda görüşüp karar aldığımız bir konu değildir.

Bunun karar meclisi biz değiliz, olamayız da zaten. Bilgimiz yetmez. Bu kurulu bağlamayan bir durumdur.

Bu kadar önemli ve çözüm beklenen konularda çok araştırma yapmadan belirli araştırmalar değerlendirilip, sonuca bağlanmadan kurulun kararı olarak basına yansıtılması doğru değildir.

Bunların toparlanıp madde madde ele alınarak, çok düşünülmesi ve tartışılması gerekir.

Ülkelerin kendi özellikleri ve kapasiteleri çok farklıdır.

Her ülkenin kendi imkanları doğrultusunda bir strateji belirlemesi gerekir.

Bunlar yapılmadan, insanları sokağa bırakamayız.

Pandemi tekrar patlak verirse, “Ne yapacağız?” sorusuna ayrı olarak karar verilemez, bir çatı altında toplanıp, tartışarak karar alınması gerekir.

Küskünlükler bir kenara bırakılarak, tüm paydaşların bir arada çalışması gerekir.

Şu anki süreçte doğru karar alınabilmesi için, herkesin bir araya gelmesi şarttır.”

Son Güncelleme: 11.04.2020 14:29
Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Covid-19 Ile Mücadele KomisyonuErden Aşardağ
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