AŞARDAĞ: “VAKALAR KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR EŞİKTEYİZ”

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Dr. Erden Aşardağ , katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde artan vaka artışlarını değerlendiren Aşardağ, “Vaka sayıları artıyor. Kimin kimden bulaştığı tespit edilemiyor şu anda. Teması bildiğiniz zaman, temaslıları geniş bir şekilde kontrol altına alabiliyorsunuz. Ama temaslısını bilmediğiniz zaman bu olamıyor. Şu aşamada yapılması gereken, lokal kısıtlamalara gitmektir. Bugünlerde bu kararı vermemiz gerekir. Bugün itibarıyla birtakım tedbirler alınacaktır. Önemli bir eşikteyiz. Şu an sınırdayız. Artı yöne doğru geçersek, bu süreci olumlu atlatacağız, eğer eksi yöne doğru geçersek, olumsuz atlatacağız. Hızlı antijen testleri de kullanılmalı. Daha erken sonuçlar alacağız. Pandemide çalışan arkadaşların hepsine çok güveniyorum” dedi.