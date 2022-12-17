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Asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

Polis  dört ilçede, eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi...

17 Aralık 2022 Cumartesi 11:33
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Asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor



Polis'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekânları, kahvehaneler, pansiyonlar, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapan mekanlar, bahis evleri, marketler, pansiyonlar ve kumarhaneler ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiştir.

Asayiş Denetimleri Kapsamında; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 62 kişi, ruhsatsız olarak alkollü içki ve tütün ürünlerini satışı sunan 1 market işletmecisi ve araçlarında yapılan aramalar sonucu elektronik sigara, satışı yeşil reçeteye tabi hap ve ampül, tecavüz-i alet ile kanunsuz çakı tasarruf ettikleri tespit edilen 3 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Denetimleri Kapsamında ise; toplam 4,270 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve ve 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 939 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 36 sürücünün aracı trafikten men edilmiş ve 2 sürücü ise tutuklanmıştır.

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