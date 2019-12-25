Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor

Lefkoşa ve İskele polis müdürlükleri, sorumluluk sahalarında dün asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; gece kulüpleri, kahvehaneler, bet ofisleri, pansiyonlar, yatı evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, parklar ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Lefkoşa’da Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 150 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bet ofislerde kontroller gerçekleştirildi.

Bet ofislerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

İskele’de trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 350 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç trafikten men edildi.