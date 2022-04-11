Asbaşkan Akın Aktunç “LTB’nin yaklaşık 8 milyon civarında piyasa borcu var”

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LTB’nin aldığını 30 Milyon TL’lik borç hakkında açıklama yapan Aktunç, “30 milyon borç aldık. Bu konuda bizi eleştirenler de takdir edenler de oldu. LTB’de 9 UBP’li meclis üyesi var. Bugüne kadar Lefkoşa’nın lehine olan her çalışmada yer aldık, katkı koyduk ve onay verdik. Pandemi döneminden sonra bütün belediyeler zor günler geçiriyor. Son hayat pahalılığı açıklandıktan sonra belediyelere hayat pahalılığında yüzde 11 kısıldı. LTB’nin yaklaşık 8 milyon civarında piyasa borcu var. Emekli olacak personel var ve yaklaşık 10 milyon TL ödenecek. Bu nedenle borçlanmaya gittik. Zaman içeresinde çalışmalarımız da olumlu seyrederse daha da rahatlayacağız. 30 milyonun bir kısmı çalışanlara ve esnafa ödenecek. UBP olarak çalışanların zorda kalmasını istemeyiz. Hiçbir kurum kuruluş büyük bir borç alıp zor günler yaşamak istemez” ifadelerini kullandı.

Aktunç, “Bizim burada farklı bir stratejimiz var. Bir terminal projemiz var. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile birlikte ve buraya iş adamları teklif verecek. Yapılacak olan proje 30 milyon sterlinlik bir projedir. Bizim şartnamemizin birinci maddesinde der ki bu işi alacak olan kişi 30 milyona imza attığı anda yüzde 10 ununu LTB’ye ödemek zorundadır. O para da kasaya girdiği anda 30 milyonluk borç kendini telafi eder. Bunun yanı sıra her ay 60 bin sterlin de geliri olacak belediyenin. 49 yıllığına yap işlet devret modeli olacak. Lefkoşa halkını düşünerek UBP’li üyeler olarak bu borçlanmaya evet dedik” dedi.