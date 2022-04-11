Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular! Yeni gelişme...
10 gramı 200 dolar!
10 gramı 200 dolar!
Flaş Haber
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Kapat

Asbaşkan Akın Aktunç “LTB’nin yaklaşık 8 milyon civarında piyasa borcu var”

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

11 Nisan 2022 Pazartesi 09:54
49 Okunma
Asbaşkan Akın Aktunç “LTB’nin yaklaşık 8 milyon civarında piyasa borcu var”

ÖZEL HABER

LTB’nin aldığını 30 Milyon TL’lik borç hakkında açıklama yapan Aktunç, “30 milyon borç aldık. Bu konuda bizi eleştirenler de takdir edenler de oldu. LTB’de 9 UBP’li meclis üyesi var. Bugüne kadar Lefkoşa’nın lehine olan her çalışmada yer aldık, katkı koyduk ve onay verdik. Pandemi döneminden sonra bütün belediyeler zor günler geçiriyor. Son hayat pahalılığı açıklandıktan sonra belediyelere hayat pahalılığında yüzde 11 kısıldı. LTB’nin yaklaşık 8 milyon civarında piyasa borcu var. Emekli olacak personel var ve yaklaşık 10 milyon TL ödenecek. Bu nedenle borçlanmaya gittik. Zaman içeresinde çalışmalarımız da olumlu seyrederse daha da rahatlayacağız. 30 milyonun bir kısmı çalışanlara ve esnafa ödenecek. UBP olarak çalışanların zorda kalmasını istemeyiz. Hiçbir kurum kuruluş büyük bir borç alıp zor günler yaşamak istemez” ifadelerini kullandı. 

Aktunç, “Bizim burada farklı bir stratejimiz var. Bir terminal projemiz var. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile birlikte ve buraya iş adamları teklif verecek. Yapılacak olan proje 30 milyon sterlinlik bir projedir. Bizim şartnamemizin birinci maddesinde der ki bu işi alacak olan kişi 30 milyona imza attığı anda yüzde 10 ununu LTB’ye ödemek zorundadır. O para da kasaya girdiği anda 30 milyonluk borç kendini telafi eder. Bunun yanı sıra her ay 60 bin sterlin de geliri olacak belediyenin. 49 yıllığına yap işlet devret modeli olacak. Lefkoşa halkını düşünerek UBP’li üyeler olarak bu borçlanmaya evet dedik” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Akın AktunçLTB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“LTB’de 741 Kişi Çalışıyor, Bütçenin Yüzde 80’i Çalışana Gidiyor ”
“LTB’de 741 Kişi Çalışıyor, Bütçenin Yüzde 80’i Çalışana Gidiyor ”
Flaş Haber! Akın Aktunç UBP’nin LTBP aday adayı
Flaş Haber! Akın Aktunç UBP’nin LTBP aday adayı
TIP-İŞ, “Polikliniklerde Hasta Bakmama” Eylemi Başlattı
TIP-İŞ, “Polikliniklerde Hasta Bakmama” Eylemi Başlattı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim