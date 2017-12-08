Aşçıoğlu tutuksuz yargılanacak

Kıbrıs Postası'dan Nadire Bahadi'nin haberine göre, Mağusa’da faaliyet gösteren “Res-Tur Ltd.” isimli iş yerine ait Amerikan Doları hesabı olan çek defterini sirkat edip 2 adet çek yaprağını sahteledikten sonra tedavüle süren ve yalan beyanla 4 bin Dolar temin eden Mehmet Aşçıoğlu aleyhindeki polis soruşturması tamamlandı.

Dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Aşçıoğlu tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakılırken, Aşçıoğlu ile birlikte tutuklanan Gül Öngün’ün ise suçla bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.

Öngün mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

POLİS SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Kamil Perçiner mahkemede verdiği ifadesinde, Res-Tur Ltd. isimli işyerine ait Amerikan Doları hesabı olan bir adet çek defterinin zanlı Mehmet Aşçıoğlu tarafından sirkat edilip 2 adet çek yaprağının yine zanlı Aşçıoğlu tarafından sahtelendikten sonra tedavüle sürülerek 2 ayrı şahıstan yalan beyanla 4 bin Dolar parayı temin ettiğini anımsattı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlı Mehmet Aşçıoğlu’nun ilk andan itibaren suçunu kabul ederek polise yardımcı olduğunu söyleyen Perçiner, zanlı Aşçıoğlu’nun teminata bağlanmasını talep etti.

SERBEST BIRAKILDI

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mehmet Aşçıoğlu’nun yargılanmadan kaçmasını temin etmek maksadı ile yurt dışına çıkışını yasaklarken, kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi.

Yargıç Asafoğulları, KKTC vatandaşı 2 kefilin 60 bin TL kefalet senedi imzalamasına, zanlı Aşçıoğlu’nun 5 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.