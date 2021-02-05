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ASGARİ ÜCRET 4 BİN 400 TL OLARAK BELİRLENDİ

05 Şubat 2021 Cuma 14:59
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ASGARİ ÜCRET 4 BİN 400 TL OLARAK BELİRLENDİ

BAKANLIK AÇIKLAMASI:

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ilk Asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Çelebi Ilık Başkanlığında toplandı. İşveren tarafının katılmadığı toplantıya, devlet tarafını temsilen beş, işçi tarafını temsilen 4 üye katıldı. İşçi tarafı 4 bin 600 TL önerirken , devlet tarafı 4 bin 400 TL asgari ücret önerisini sunmuştur.

Görüşlerin sunulmasının ardından yapılan oylama sonucunda devlet tarafının 5 evet, işçi tarafının 4 hayır oyu ile asgari ücret 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere ;

Saatlik : 25.38 TL

Günlük: 203.07 TL

Haftalık: 1015.38 TL

Aylık: 4400 TL olarak belirlenmiştir.

Son Güncelleme: 05.02.2021 16:02
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