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Asgari ücret alan vatandaş, açlıkla mücadele ediyor!

4 Bin 65 TL olarak açıklanan açlık sınırında bugün halen asgari ücret 3 Bin 828 TL

18 Haziran 2021 Cuma 20:51
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Asgari ücret alan vatandaş, açlıkla mücadele ediyor!

KARDELEN GÖKSU/ ÖZEL HABER

4 Bin 65 TL olarak açıklanan açlık sınırında bugün halen asgari ücret 3 Bin 828 TL. Vatandaşlar hiçbir ailenin verilen asgari ücretle geçinemeyeceğini düşünürken, geçinme derdi yaşayanların ikinci bir iş arayışında olduğunu da dile getirdi.

FAKİR BİLE DEĞİLİZ!

4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 65 TL olarak açıklandı, vatandaş ise hala 3 bin 828 TL olan asgari ücrete çalışıyor. Market fiyatlarının bile dövize endeksli olduğundan bahseden vatandaşların konuşması şu şekilde;

HÜLYA EFE: SİYASİLERİN BİZE VERDİĞİ DEĞER BELLİ

“Bu konuyla ilgili aslında benim değil siyasilerin ne düşündüğü önemlidir, onların bize verdiği değer bellidir. Farkındaysanız devlet adamları demedim, siyasiler dedim. Devlet adamları bu sorumu üstlerine almasın.”

AMİR ASKERİ: HERKES ARTIK İKİNCİ BİR İŞ ARAYIŞINDA

“Asgari ücret dövize göre çok düşük, aileler artık geçinemiyor, herkes artık ikinci bir iş arayışında. Durum hiç iyi değil, asgari ücret çok çok düşük kalıyor.”

MUSTAFA ESAT: İNSANLAR AÇLIK SINIRIN DA YAŞIYOR

“İnsanlar açlık sınırın da yaşıyor, bunun dışında hiçbir şey söylenemez zaten.”

BURAK KARAKOYUN: HER SENE ASGARİ ÜCRETE YAPTIKLARI ZAM BELLİ

“Her sene asgari ücrete yaptıkları zam bellidir, 200-300 TL zam yapıyorlar. Bunun yüzünden pek de bir beklentimiz yok, bu durumdan dolayı da pek fazla söylenecek bir şey yok.”

SÜLEYMAN SAYMAN: ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 4 BİN 500 TL OLMASI GEREKLİ

“Asgari ücret çok yetersiz, her şey pahalı oldu. Marketler bile dövize endeksli. Asgari ücretin en az 4 Bin 500 TL olması gerekli. Bu durumun başka çaresi yok çünkü insanlar geçinemiyor.”

ARIKAN BAHRİYELİ: GEÇİNMEK ÇOK ZOR

“Bir ailenin asgari ücretle geçinebileceğini düşünmüyorum. Bu hayat pahalılığında geçinmek çok zor ve insanlar yaşayamıyor.”

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret
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