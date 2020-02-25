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Asgari Ücret brüt 3820

Yapılan itirazlar sonucu asgari ücret Brüt 3.820 TL ve net 3.323 TL olarak belirlendi.

25 Şubat 2020 Salı 16:15
Asgari Ücret brüt 3820
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Yapılan itirazlar sonucu asgari ücret Brüt 3.820 TL ve net 3.323 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücreti Saptamam Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

Yapılan itirazlar sonucu asgari ücret Brüt 3.820 TL ve net 3.323 TL olarak belirlendi.

Son Güncelleme: 25.02.2020 17:19
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret
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Bayram toprak 2020-02-25 17:04:22

Üç aydır 191 tl içinmi toplanıp gümünüzü boşa harcadınız.
Yani bunu bir kişi bile açıklaya bilir. Şunu açıklayacak Geçmiş asgari üçrete 191 tl koyduk okadar.

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Sibel ilişen 2020-02-25 22:00:19

Yani bir doktora gittiğinizde muayne 200 dır zaten bunun bırda reçetesi var hade 90 yada 80 tuttu ilaçlar oldumu sana 280.. be madem zam yapacaksınız bir açtığımızı olsun kapatalim yani daha doktorum parası çıkmadı..ben çocuğuma 10 lira harçlık veririm günde bir ayda 300 'tl yapar hangi paraynan yollaycam okula gendını vazgeçin Allah aşkına

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Erbay 2020-02-25 22:03:21

Be birdefada şikayet etmeyin gavolem bol buldunuz şeyinize sürersiniz her gece meyhane her evde 3 araba birda bizim zamanımızı yaşadaydınız?

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