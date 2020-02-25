Asgari Ücret brüt 3820

Yapılan itirazlar sonucu asgari ücret Brüt 3.820 TL ve net 3.323 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücreti Saptamam Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

Yapılan itirazlar sonucu asgari ücret Brüt 3.820 TL ve net 3.323 TL olarak belirlendi.