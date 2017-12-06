Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Ülkede üst üste gelen zamlar ve dövizin hızla yükselişi vatandaşın belini bükmeye devam ederken, ülkenin ekonomik bunalımdan kurtulması için siyasi erkten herhangi bir tedbir alıcı adım atılmaması ise endişe ile izleniyor.

Uzmanların uyarılarına kulak asılmıyor

Uzman ve ekonomistlerin özellikle TL ödenip, döviz borçlanılan KKTC’de TL’ye teşvik edici adımlar atılmasını salık vermesine karşı, tedbir almada yetkili mercilerin uyarılara kulak asmaması, vatandaşı gittikçe ekonomik buhranın içine çekmeye devam ediyor.

Asgari ücret, döviz karşısında toz oluyor

Hızla yükselen döviz karşısında eriyip toza dönen asgari ücret ve çalışanın açlık sınırının altında sürdürmeye çalıştığı yaşam ise her gün biraz daha zorlaşıyor.

KKTC’de eğitim de zamlandı

Öte yandan DPÖ’nün açıkladığı son hayat pahalılığı verilerinde, ülkenin kangrenleşen yarası olan eğitim alanındaki artış da okul çağında çocukları olan aileleri kara kara düşünmeye sevk ediyor. Eğitim kaleminin artış gösterdiği KKTC’de geliri ile gideri örtüşmeyen vatandaş, önünü görememekten oldukça huzursuz.

Tüp ve gaz sobası kullananlar yandı

Kışın ekonomik ısınma alternatifleri arasında yer alan gaz ve tüp sobaları kullanıcıları hem gaz yağına hem de tüpe gelen zam ile nasibini almış oldu.

Akaryakıt cep yaktı

Bir hafta önce akaryakıta yapılan zam ile birlikte Euro diesel ve gaz yağı fiyatları değişirken, benzin fiyatı aynı kaldı.

Euro Diesel 3.63 TL’den 3.47 TL’ye çıkarken, gaz yağı 3.39 TL’den 3.40 TL’ye yükseldi. Kış aylarının gelmesi ile birlikte ısınmada alternatif olarak kullanılan gaz yağına zam yapılması asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşı kışın ısınma noktasında da zorlar duruma geldi.

Araç ruhsatlarında da artışa gidildi

Bazı motorlu araçların ruhsat harçlarında yeni düzenlemeye giden ve Cumhuriyet Meclisi’nden oybirliğiyle geçen Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın Resmi Gazete’de yayımlanması ile bazı araçların ruhsat harçlarında da düzenlemeye gidildi.

Altı gün önce ruhsatlarda yapılan fiyat düzenlemesi ile yeni rakamlar; benzinden başka bir yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler 985 TL; hibrit motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler 620 TL; sade elektrikli yük araçları vinçler ve forkliftler 410 TL; benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 1316 TL; hibrit motorlu otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 510 TL; benzin ve benzinden başka yakıtla çalışan limuzin tipi araçlar 10 bin 800 TL; sade elektrikli otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 410 TL; hibrit motorlu limuzin tipi araçlar 7 bin 500 TL; sade elektrikli limuzin tipi araçlar 5 bin 400 TL; çift kabin hibrit motorlu araçlar 510 TL; çift kabin sade elektrikli araçlar 410 TL; hibrit motorlu panel vanlar 510 TL ve sade elektrikli panel vanlar 410 TL oldu. Geçici motorlu araç kayıt harçları da bazı araçlar için de fiyat değişikliği; benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan araçlar 1475,50 TL; hibrit motorlu çalışan 680 TL; sade elektrikle çalışan 510 TL şeklinde oldu.

Sofraların demir başı ekmeğin fiyatı 25 kuruş arttı

Ekmeğe yapılan zammı akaryakıt ve ruhsatlar izlerken, yeni yıl öncesi zam furyası da aralıksız devam ediyor. Sofraların temel tüketim maddesi olan ekmeğe 25’er kuruş zam geldi. Tüm ekmek çeşitlerine gelen 25 kuruşluk zam zaten zar zor geçimini sağlayan kalabalık ailelerin de belini büktü. 1.25 TL olan somun ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam ile somun ekmeğin satış fiyatı 1.50 TL olmuş oldu.

Tütün ve tütün ürünlerine 2 TL’lik zam

Ekmek, akaryakıt ve ruhsat zammının ardından da dört gün önce tütün ve tütün ürünleri zamlandı. Tütün ve tütün ürünlerine gelen zam ile birlikte 25 gr. tütünlere 1 TL, 50 gr. tütünlere ise 2 TL olmak üzere zam geldi. Tütünlerin zamlanmasının yanı sıra değişen fiyat aralıklarıyla yine tütün ürünleri olan tütün filtresi ve tütün kağıtlarına da zam geldi.

Son olarak tüp gaza 3.75’lik zam

Zam furyasından tüp gaza önceki gün yapılan zam ile kışın bir diğer ısınma alternatifi olarak kullanılan tüplü soba kullanıcıları da nasibini almış oldu. Önceki gün akşam saatlerinde yapılan zam ile birlikte ev tipi tüp gaza 3 TL zam yapıldı. Böylelikle 45.75 TL olan tüp gazın fiyatı 48.75 TL'ye çıkmış oldu.