Asgari ücret gizemini koruyor! Komisyondan ses yok

Pelin Yükselay - ÖZEL HABER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz hafta toplanmış ve toplantıdan 'gizlilik kararı' çıkmıştı.

Toplantının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Asgari Ücret Yasası altında gizlilik maddesi bulunduğunu bu kapsamda kararın alındığını belirtmiş, önümüzdeki hafta Komisyon'un tekrardan toplanarak Asgari Ücretin belirleneceğini açıklamıştı.

Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması yönünde bakanlıktan herhangi bir çağrı yapılmadı.

Konu üzerine İşçi temsilcisi, Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu'na ulaşan Gündem Kıbrıs muhabiri, son durumu sordu.

"Yılbaşından önce asgari ücret belirlenmeli"

"Bize henüz bir çağrı yapılmadı" diyen Serdaroğlu, yeni yıldan önce asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini, işçinin Ocak ayında cebine girecek paranın ne kadar olacağını bilmesi gerektiğini belirtti.

"Asla masayı terk etmeyeceğiz"

'Asgari Ücretin belirlenmesi için herşey ortada' diyen Serdaroğlu, 'beklemenin bir anlamı yok. Devlet sözünü tutsun, masayı toplasın. Şu da bilinsin biz hayat pahalılığı oranı üzerinde bir artış verilmesi için direteceğiz ve asla masayı terk etmeyeceğiz.' dedi.