Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Metin Turunç cezaevine gönderildi
Metin Turunç cezaevine gönderildi
Bir günde 4 farklı mağazada hırsızlık yaptılar
Bir günde 4 farklı mağazada...
Başkasına ait karavanı sattı!
Başkasına ait karavanı sattı!
Uyuşturucu etkisi altında defalarca kaza yaptı
Uyuşturucu etkisi altında defalarca kaza...
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar

ASGARİ ÜCRET! Hasan Taçoy masada rakam verdi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı. 

29 Aralık 2022 Perşembe 16:39
918 Okunma
ASGARİ ÜCRET! Hasan Taçoy masada rakam verdi



Toplantı başında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işveren tarafının toplantıya katılmadığını belirterek, işçi ve devlet tarafının toplantıda bulunduğunu söyledi.
Taçoy, işveren tarafının toplantıya katılmamasıyla ilgili kendilerine gönderilen dilekçeyi okudu. 
Dilekçede şunlar kaydedildi:
"Bir komisyon temsilcisi arkadaşımız Cumhurbaşkanı ile yurt dışında olduğundan, diğer temsilcilerimiz de yılbaşı yoğunluğundan toplantıya katılamadılar. Bu sebeple toplantıya katılamayacağız."
Ardından Taçoy, rakamları belirterek toplantıyı açtı. Taçoy, 12 bin 600 brüt 11 bin TL net ile toplantının açıldığını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemlik mısır satış fiyatlarında indirim
Yemlik mısır satış fiyatlarında indirim
İşçi Tarafı: 11 bin TL'yi kabul etmemiz mümkün değil
İşçi Tarafı: 11 bin TL'yi kabul etmemiz mümkün değil
SON DAKİKA! Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı
SON DAKİKA! Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim