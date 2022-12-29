ASGARİ ÜCRET! Hasan Taçoy masada rakam verdi

Toplantı başında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işveren tarafının toplantıya katılmadığını belirterek, işçi ve devlet tarafının toplantıda bulunduğunu söyledi.

Taçoy, işveren tarafının toplantıya katılmamasıyla ilgili kendilerine gönderilen dilekçeyi okudu.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

"Bir komisyon temsilcisi arkadaşımız Cumhurbaşkanı ile yurt dışında olduğundan, diğer temsilcilerimiz de yılbaşı yoğunluğundan toplantıya katılamadılar. Bu sebeple toplantıya katılamayacağız."

Ardından Taçoy, rakamları belirterek toplantıyı açtı. Taçoy, 12 bin 600 brüt 11 bin TL net ile toplantının açıldığını kaydetti.