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Asgari ücret için eylem

Hür İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artırılmaması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:53
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Asgari ücret için eylem
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Hür İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artırılmaması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi.

Asgari Ücret Yasası’na göre tavsiye kararına itiraz olmaması halinde yeni asgari ücretin 7 gün içerisinde yeniden belirlemesi gerektiğine işaret eden Serdaroğlu, sürenin yarın dolacağını belirtti.

Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun itirazları değerlendirmek üzere toplantı yapılması için yarın saat 11.00’de Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını da açıkladı.

Yarınki eyleme, HÜR-İŞ ve bağlı sendikaları, DEV-İŞ ve bağlı sendikaları, TÜRK-SEN ve bağlı sendikaları, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN’in destek vereceği belirtildi.

Yazılı açıklama şöyle: Hür –İŞ başkanı Ahmet Serdaroğlu, aşağıdaki sendikalar adına, bugün gerçekleşen toplantıdan sonra izlenecek olan yol haritasını basınla paylaştı.

Sendikalarımız basına da belirtildiği şekli ile asgari ücretin hp oranında artırılmaması ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan maaşlarından yapılması için çıkarılan yasa gücünde kararnamenin resmi gazetede yayınlanmasına müteakip, bugün sabah anayasa mahkemesine açmış oldukları dava dosyalanmıştır. Asgari ücret yasasının 7. Maddesinin 3. Paragrafı, asgari ücret komitesinin belirlemiş olduğu tavsiye kararına, herhangi bir sendikanın itiraz etmesi durumunda komite yeni asgari ücreti 7 gün içerisinde yeniden belirler veya aynı kararı resmi gazetede yayınlar ibaresini içerir. Ancak komite itirazları görüşmek üzere 3. Gün yapmış olduğu toplantı girişiminde, hükümetten 1 temsilci, işveren sendikasından da 2 temsilcinin katılmaması neticesinde nisap sağlanamamıştı. Yarın (Salı gün) itibarı ile 7 günlük sürenin dolacak olmasına rağmen, şuana kadar yetkili sendikaya itirazları görüşmek üzere bir randevu tarihi verilmemiştir.

Sendikalarımız bugün yeniden kendi aralarında yapmış oldukları değerlendirme toplantısında, yarın asgari ücret komitesinin itirazları değerlendirmek üzere yapması gereken toplantıyı yapması için yarın saat 11:00 de çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı önünde yönetim kurulları bazında eylem yapacaktır.

Maaşlardan kesinti yapmak amacı ile çıkarılan yasa gücünde kararnamenin hem iptali hem de durdurulması için açılan davanın Çarşamba saat 9:00’da görüşüleceğinden, sendikalarımız aynı tarihte mahkeme önünde olacaktır.

Akabinde gelinen durumu yeniden değerlendirip eylemlerin dozunu artırmak amacı ile yeniden bir değerlendirme toplantısı yapacaktır.

HÜR-İŞ ve bağlı sendikaları, DEV-İŞ ve bağlı sendikaları, TÜRK-SEN ve bağlı sendikaları, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN

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