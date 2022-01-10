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Asgari Ücret İçin Kritik Toplantı Yarın

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin “yetersiz”, işverenin ise “gerekenin üzerinde” bularak itiraz ettiği aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti yeniden değerlendirmek üzere yarın toplanacak.

10 Ocak 2022 Pazartesi 14:02
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Asgari Ücret İçin Kritik Toplantı Yarın
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin “yetersiz”, işverenin ise “gerekenin üzerinde” bularak itiraz ettiği aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti yeniden değerlendirmek üzere yarın toplanacak.
Komisyon yarın saat 10.30’da başlayacak toplantıda, 22 Aralık 2021’de işveren temsilcilerinin masadan ayrılmasının ardından oyçokluğuyla belirlenen asgari ücreti masaya yatıracak.
Komisyon, asgari ücreti brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL olarak belirlemişti.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR…
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, ilgili yasa çerçevesinde, uygun aralıklarla asgari ücretleri saptayıp Bakanlar Kuruluna tavsiyede bulunmakla; Bakanlar Kurulu ise, Komisyonca, saptanan asgari ücreti, en geç yedi gün içinde Resmî Gazete'de ilân ederek on günlük itiraz süresi tanımakla yükümlü.
Bu çerçevede, 7 bin TL’lik asgari ücrete, 22 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, 29 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve 30 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) yazılı olarak itiraz etmişti.
İlgili yasa itiraz olması durumunda konunun bir kez daha Komisyona havale edilmesini öngörüyor. Bu çerçevede yarın toplanacak olan Komisyon itirazları görüşerek nihai kararını verecek. 

Son Güncelleme: 10.01.2022 15:06
Anahtar Kelimeler:
KKTC Asgari ÜcretAsgari ücret
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