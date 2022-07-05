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Asgari Ücret Komisyonu yarın toplanacak

Asgari ücret masası yarın toplanacak

05 Temmuz 2022 Salı 09:09
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Asgari Ücret Komisyonu yarın toplanacak
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Birçok kişinin merakla beklediği asgari ücret toplantısı yarın yapılacak. Toplantının saati ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücret masasının yarın toplanacağını Kıbrıs Postası'ndan duyurdu. Taçoy, toplantı saatinin ise ilerleyen saatlerde belli olacağını söyledi.

Taçoy, ortak bir noktada buluşulması için çalışmaların devam ettiğini de kaydetti.

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n429279-asgari-ucret-komisyonu-yarin-toplanacak

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