Asgari Ücret Komisyonu yarın toplanacak

Birçok kişinin merakla beklediği asgari ücret toplantısı yarın yapılacak. Toplantının saati ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücret masasının yarın toplanacağını Kıbrıs Postası'ndan duyurdu. Taçoy, toplantı saatinin ise ilerleyen saatlerde belli olacağını söyledi.

Taçoy, ortak bir noktada buluşulması için çalışmaların devam ettiğini de kaydetti.

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n429279-asgari-ucret-komisyonu-yarin-toplanacak