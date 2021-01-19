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‘Asgari ücret’ masada

Uzun süredir bir araya gelmeyen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı.

19 Ocak 2021 Salı 14:27
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‘Asgari ücret’ masada

Uzun süredir bir araya gelmeyen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı.

İşçi temsilcisi olarak Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, hükümete ‘sorumluluk’ çağrısı yaptı, pandemi nedeniyle her kesimin olumsuz etkilendikleri bilincinde olduklarını ancak bu durumun ‘kalkan’ olarak kullanılarak, asgari ücretin belirlenmemesinin doğru olmadığını açıkladı.

Toplantı öncesi konuşan Serdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“2020’de Şubat ayında belirlemiş olduğumuz asgari ücretten bu yana, herhangi bir asgari ücret belirlenmesi yapılamadı. Sorumlulukları ön plana alarak, aylar önce toplanması gereken masanın toplanmadığını herkes tarafından bilinmelidir. Bugün belirlemek için toplandığımız asgari ücreti aylar önce belirlemek gerekiyordu. Dünyayı etkileyen bir virüsle karşı karşıyaydık. Bütün olumsuzluklar, asgari ücreti bugüne kadar getirdi. İşçi tarafı olarak, bu süreçte her kesimin olumsuz etkilendiği bilincindeyiz. Ancak hükümet edenler de şunu bilmelidir ki; bu salgının kalkan olarak kullanılması doğru değildir. Sektörler zordadır diye asgari ücreti belirlememe anlayışı yanlıştır. Bu masanın görevi çalışanın insanca yaşamını sürdürebilmesi için ücret belirlemektir. Hükümet edenler sorumluluklarını bilsin. Toplum ve örgüt olarak bu sorumlulukları almaktan usandık.“

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