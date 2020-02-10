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Asgari ücret net "3 bin 132 " oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk asgari ücretini 3 bin 600 brüt, 3 bin 135 net olarak belirleme yolunda

10 Şubat 2020 Pazartesi 12:04
Asgari ücret net "3 bin 132 " oldu
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 Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirledi. 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu,  2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün yaptığı dördüncü toplantıda, asgari ücreti 1 Şubat tarihinden itibaren  brüt saatlik; 20.77 TL, günlük; 166.15 TL, haftalık; 830.77 TL, aylık; 3.600 TL, net  3 bin 132 olarak belirledi. 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki asgari ücrete göre artış oranının yaklaşık 5.9 olduğunu belirtti. 

Tekakpınar, bugün gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 4 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üye katıldığını ifade ederek, toplantıda tarafların asgari ücretin tespiti  ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ve yeniden görüşülen asgari ücretin oylamaya sunulduğunu kaydetti. 

İŞÇİ TARAFI TOPLANTIYI TERK ETTİ

Tekakpınar, devlet tarafının 5, işveren tarafının 3 evet oyu verdiği toplantıda, işçi tarafının toplantıyı terk ettiğini belirtti. 

Tekakpınar, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8. Maddesi uyarınca oluşturulan  Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Yasa’nın 7. ve 9. maddelerin verdiği yetkiye dayanarak  asgari ücreti görüşmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarihinde birinci,  17 Ocak tarihinde ikinci, 30 Ocak tarihinde ise  üçüncü toplantısını  yaptığını anımsatarak, komisyonun bugünkü toplantısında yeniden tarafları toplayarak  görüşlerini ortaya koyduğunu ve 2020 yılının ilk asgari ücretini  belirlediğini kaydetti. 

Tekakpınar, yasanın çırak  olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arası  işe alınanlara  bu kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması  önerisinin de oylamaya sunularak, önerinin oy çokluğu  ile kabul edildiğine dikkat çekti. 

Asgari ücret, brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyordu. 

Son Güncelleme: 10.02.2020 15:43
Anahtar Kelimeler:
AsgariücretHaberKıbrıs
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ZEYTİN AGACI 2020-02-10 12:22:46

ZİFT YEYESİNİZ İLAHİ TANRIM BİR ALLAHIN KULUDA İŞCİYİ DÜŞÜNMEZ

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Vatansever 2020-02-10 14:20:35

Hiç vermeseydiniz daha iyi.Yaziklar oldun hepinize.Bu parayla geçinin de görelim.Vatandasiniza SADAKA mi veriyorsunuz.

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erol veled 2020-02-10 15:11:40

Arkadaslar buna artik bir son verme zamani geldi. Bunlar resmen vatandasla alay ediyorlar. Ya sesimizi cikaralim ya da hic kimse sandik basina oy vermeye gitmesin.Gun artik onlarin degil ,vatandasin olmalidir.

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Ertaç 2020-02-10 15:25:34

Seçimlerde hangi yüzle karşımıza çıkacaksınız.Oy gününü dört gözle bekliyorum.

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Aylin 2020-02-10 12:50:59

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AYŞE 2020-02-10 13:40:30

ÜSTÜ KALSIN. DEVLETE SADAKAMIZ OLSUN.

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Ayşe nine 2020-02-10 15:27:57

Yenirağrı yesin sizi,hayır yüzü görmeyesiniz.

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Emre 2020-02-10 14:06:38

Sucuoğlu yazıklar olsun

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