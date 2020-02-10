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Asgari ücret net "3 bin 135 " oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk asgari ücretini 3 bin 600 brüt, 3 bin 135 net olarak belirleme yolunda

10 Şubat 2020 Pazartesi 12:04
Asgari ücret net "3 bin 135 " oldu
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk asgari ücretini 3 bin 600 brüt, 3 bin 135 net olarak belirleme yolunda. Bugün saat 10.00'da başlayan toplantıda gergin anlar yaşandı. Asgari ücrete 200 TL zam gelmesi beklenirken, Brüt 3 bin 400 olan asgarî ücret 3 bin 600 TL’ye yükselecek.

Buna göre net asgarî ücret 3 bin 135 Türk Lirası oldu. Öte yandan işçi temsilcisi sendikalar rakamı kabul etmeyerek toplantıyı terk etti.

Son Güncelleme: 10.02.2020 13:13
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberücretAsgari
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ZEYTİN AGACI 2020-02-10 12:22:46

ZİFT YEYESİNİZ İLAHİ TANRIM BİR ALLAHIN KULUDA İŞCİYİ DÜŞÜNMEZ

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