Asgari ücret net "3 bin 135 " oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk asgari ücretini 3 bin 600 brüt, 3 bin 135 net olarak belirleme yolunda. Bugün saat 10.00'da başlayan toplantıda gergin anlar yaşandı. Asgari ücrete 200 TL zam gelmesi beklenirken, Brüt 3 bin 400 olan asgarî ücret 3 bin 600 TL’ye yükselecek.

Buna göre net asgarî ücret 3 bin 135 Türk Lirası oldu. Öte yandan işçi temsilcisi sendikalar rakamı kabul etmeyerek toplantıyı terk etti.