"Asgari ücret pek çok işletmenin sonu olacak"

“Ödenemeyecek Asgari Ücret, Pek Çok İşletmenin Sonu Olurken İşsizliğin de Artmasına Sebep Olacaktır”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yazılı bir açıklamada bulunarak yeni belirlenecek asgari ücreti değerlendirdi. Salgının ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinde kalan Kıbrıs Türk ekonomisinin canlandırılması için hiçbir önlem alınmazken gündeme gelen yeni asgari ücret tartışmalarının izlendiği ifade edilen açıklamada "Asgari ücret, emeği ile geçinenleri etkilediği kadar, bu insanlarımıza ekmek kapısı olan işletmelerimizi de doğrudan etkilemektedir" denildi.

Odadan yapılan açıklama şöyle;

Salgının ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinde kalan Kıbrıs Türk ekonomisinin canlandırılması için hiçbir önlem alınmazken gündeme gelen yeni asgari ücret tartışmaları tarafımızdan dikkatle izlenmektedir.

Asgari ücret, emeği ile geçinenleri etkilediği kadar, bu insanlarımıza ekmek kapısı olan işletmelerimizi de doğrudan etkilemektedir. Salgın ve döviz kurlarındaki dalgalanma da işletmelerimizi etkilemiş ve yaptıkları harcamaları karşılayamaz duruma düşürmüştür. Tam da bu günlerde, asgari ücretin ödenemez seviyelere yükseltilmesi ve hayat pahalılığı oranından çok daha yüksek bir asgari ücret artışının gündeme getirilmesi kabul edilemez.

İstatistik Kurumu tarafından yıllık %46 olarak açıklanan hayat pahalılığına karşılık, asgari ücretin Şubat 2021’e göre %59 oranında yükseltilmek istenmesi de kriz döneminde reel bir artış sağlanması anlamına gitmektedir. Kaldı ki, işletmelerimizin düşen cirolarına karşılık, artan sabit giderler ve faiz giderleri altında ezilmekte olduğu da herkesin malumudur ve işletmelerimizin bu yükleri karşılayacak gücü olmadığı açıktır. Zaten bu sorunlar istihdam kapasitesinin daralmasına neden olmuş, KKTC’de özel sektörde sosyal sigortalı olarak çalışan ücretli sayısı 2020 yılının Ocak ayına göre %30 oranında azalırken, 2021 yılında işsizlik ödeneği alanların sayısı %13 oranında artmıştır. İşsizliğin ciddi bir tehdit haline geldiği böyle bir ortamda asgari ücretin ödenemez seviyelere yükseltilmesi, işletmeler için öldürücü olurken çalışanlara da büyük ölçüde zarar verecektir.

Asgari ücret saptanırken istihdamı korumak ve işletmeleri açık tutmak gerektiği de mutlaka dikkate alınmalıdır. Ekonomik dengeler bu kadar bozulmuş ve ekonominin geleceği bu kadar belirsiz hale gelmişken işletmelerin yaşamasını tehlikeye atmak emeğini satarak geçinenlere vurulacak en büyük darbe olacaktır. Çalışanların işsizlik girdabına itilmesi ise, ekonomik çarkların daha yavaş dönmesine, işletmelerin daha da küçülmesine ve devletin vergi kaybına uğramasına neden olarak bir “yıkım girdabı” oluşturacak, Kıbrıs Türk halkı ciddi bir felaketle karşı karşıya kalacaktır.