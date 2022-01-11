Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tırdan kaçak tütün çıktı
Tırdan kaçak tütün çıktı
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6...
Gece yarısı kanlı kavga!
Gece yarısı kanlı kavga!
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

"Asgari ücret pek çok işletmenin sonu olacak"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yazılı bir açıklamada bulunarak yeni belirlenecek asgari ücreti değerlendirdi.

11 Ocak 2022 Salı 09:10
570 Okunma
"Asgari ücret pek çok işletmenin sonu olacak"
banner108

“Ödenemeyecek Asgari Ücret, Pek Çok İşletmenin Sonu Olurken İşsizliğin de Artmasına Sebep Olacaktır”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yazılı bir açıklamada bulunarak yeni belirlenecek asgari ücreti değerlendirdi. Salgının ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinde kalan Kıbrıs Türk ekonomisinin canlandırılması için hiçbir önlem alınmazken gündeme gelen yeni asgari ücret tartışmalarının izlendiği ifade edilen açıklamada "Asgari ücret, emeği ile geçinenleri etkilediği kadar, bu insanlarımıza ekmek kapısı olan işletmelerimizi de doğrudan etkilemektedir" denildi.

Odadan yapılan açıklama şöyle;

Salgının ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinde kalan Kıbrıs Türk ekonomisinin canlandırılması için hiçbir önlem alınmazken gündeme gelen yeni asgari ücret tartışmaları tarafımızdan dikkatle izlenmektedir.

Asgari ücret, emeği ile geçinenleri etkilediği kadar, bu insanlarımıza ekmek kapısı olan işletmelerimizi de doğrudan etkilemektedir. Salgın ve döviz kurlarındaki dalgalanma da işletmelerimizi etkilemiş ve yaptıkları harcamaları karşılayamaz duruma düşürmüştür. Tam da bu günlerde, asgari ücretin ödenemez seviyelere yükseltilmesi ve hayat pahalılığı oranından çok daha yüksek bir asgari ücret artışının gündeme getirilmesi kabul edilemez.

İstatistik Kurumu tarafından yıllık %46 olarak açıklanan hayat pahalılığına karşılık, asgari ücretin Şubat 2021’e göre %59 oranında yükseltilmek istenmesi de kriz döneminde reel bir artış sağlanması anlamına gitmektedir. Kaldı ki, işletmelerimizin düşen cirolarına karşılık, artan sabit giderler ve faiz giderleri altında ezilmekte olduğu da herkesin malumudur ve işletmelerimizin bu yükleri karşılayacak gücü olmadığı açıktır. Zaten bu sorunlar istihdam kapasitesinin daralmasına neden olmuş, KKTC’de özel sektörde sosyal sigortalı olarak çalışan ücretli sayısı 2020 yılının Ocak ayına göre %30 oranında azalırken, 2021 yılında işsizlik ödeneği alanların sayısı %13 oranında artmıştır. İşsizliğin ciddi bir tehdit haline geldiği böyle bir ortamda asgari ücretin ödenemez seviyelere yükseltilmesi, işletmeler için öldürücü olurken çalışanlara da büyük ölçüde zarar verecektir.

Asgari ücret saptanırken istihdamı korumak ve işletmeleri açık tutmak gerektiği de mutlaka dikkate alınmalıdır. Ekonomik dengeler bu kadar bozulmuş ve ekonominin geleceği bu kadar belirsiz hale gelmişken işletmelerin yaşamasını tehlikeye atmak emeğini satarak geçinenlere vurulacak en büyük darbe olacaktır. Çalışanların işsizlik girdabına itilmesi ise, ekonomik çarkların daha yavaş dönmesine, işletmelerin daha da küçülmesine ve devletin vergi kaybına uğramasına neden olarak bir “yıkım girdabı” oluşturacak, Kıbrıs Türk halkı ciddi bir felaketle karşı karşıya kalacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi tarafı: 1 TL aşağıya inmeyecegiz
İşçi tarafı: 1 TL aşağıya inmeyecegiz
Bazı binalarda çatlaklar oluştu!
Bazı binalarda çatlaklar oluştu!
Hüseyin Çavuş :“Kadınlarımız üretimde daha fazla yer almalı”
Hüseyin Çavuş :“Kadınlarımız üretimde daha fazla yer almalı”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim