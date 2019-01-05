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Asgari Ücret Saptama Komisyonu 9 Ocak’ta toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere 9 Ocak’ta toplanacak.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:20
Asgari Ücret Saptama Komisyonu 9 Ocak’ta toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çarşamba günkü toplantı saat 15.00’te bakanlıkta olacak.

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Ülkede, son asgari ücret brüt 2 bin 620 TL, net 2 bin 279 TL olarak 1 Eylül 2018’de yürürlüğe girmişti.

Buna göre, brüt saatlik ücret 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604. 62 TL ve aylık 2 bin 620 TL olarak belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Saptama KomisyonuAsgari ücretHaberGündemKıbrıs
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Kemal 2019-01-05 10:39:13

Bizimi gibi koyunlar da çıkıp Lefkoşa’yı kapatmasak bu çobanlar kedilerini en iyi sanar /30 zamyap her şeye sonra Aralık enflasyon-1.40 diyor askari ücret de /18 olur

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kurt 2019-01-05 12:00:04

DEVLET HALKINI UNUTSUN HALK ZAM ISTEMEZ KI DEVLET CALISANLARA YAPSINLAR KI ACTIRLAR AZ MAAS ALIRLAR ALLAH DOYURSUN ONLARI

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