Asgari Ücret Saptama Komisyonu 9 Ocak’ta toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çarşamba günkü toplantı saat 15.00’te bakanlıkta olacak.
Buna göre, brüt saatlik ücret 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604. 62 TL ve aylık 2 bin 620 TL olarak belirlenmişti.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere 9 Ocak’ta toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çarşamba günkü toplantı saat 15.00’te bakanlıkta olacak.
Buna göre, brüt saatlik ücret 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604. 62 TL ve aylık 2 bin 620 TL olarak belirlenmişti.
Bizimi gibi koyunlar da çıkıp Lefkoşa’yı kapatmasak bu çobanlar kedilerini en iyi sanar /30 zamyap her şeye sonra Aralık enflasyon-1.40 diyor askari ücret de /18 olur
DEVLET HALKINI UNUTSUN HALK ZAM ISTEMEZ KI DEVLET CALISANLARA YAPSINLAR KI ACTIRLAR AZ MAAS ALIRLAR ALLAH DOYURSUN ONLARI