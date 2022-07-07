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Asgari Ücret Saptama Komisyonu Bugün Toplanıyor

07 Temmuz 2022 Perşembe 09:18
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu Bugün Toplanıyor
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla  2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün saat 18.00’de Bakanlık Toplantı Salonu’nunda toplanacak. 
En son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücret Saatlik: 40.38 TL, Günlük: 323.07 TL, Haftalık: 1615.38 TL, Aylık brüt  7.000.00 TL olarak uygulanıyor.

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