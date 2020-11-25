Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla, bugün saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda toplanacak.

KKTC'de 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren asgari ücret: Saatlik: 22.04 TL, Günlük: 176.31 TL, Haftalık: 881.54 TL ve Aylık: 3, 820 TL (Brüt) Aylık 3,323 TL (Net) olarak uygulanıyor

BAZI ÖRGÜTLER EYLEM YAPACAK

Öte yandan bazı sivil toplum örgütleri toplantının yapılacağı sırada Çalışma Bakanlığı’nda toplanacak.

HAKSEN, KTÖS, Güç-Sen, El-Sen, Vergi-Sen, Hazine-Sen, Basın-Sen ve HTKS’nin oluşturduğu Emek Platformu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantısıyla ilgili olarak, bugün saat 14.00’te toplantının yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapacak