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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek üzere yarın toplanıyor.

26 Temmuz 2022 Salı 11:06
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı saat 15.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda olacak.

Sendikalar, komisyona toplanma çağrısında bulunmak üzere bugün saat 11.00’de bakanlık önünde eylem yapacağını duyurmuştu ancak eylem ertelendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 7 Temmuz’daki toplantısında 2022 yılının ikinci asgari ücretini brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlemiş, sendikalar hayat pahalılığı yansıtılmadığı ve açlık sınırının altında kaldığı eleştirisiyle yeni asgari ücrete itirazda bulunmuş, bakanlık önünde eylem de yapmıştı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun itirazları değerlendirme toplantısı geçtiğimiz hafta yapılamamış, işçi tarafının toplantıya katılmaması, iki işveren ve bir devlet kanadı temsilcisi üyenin yurt dışında olmasından dolayı nisap sağlanamamıştı.

Bu arada, eylemin ertelenmesiyle ilgili açıklama yapan Hür İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, HÜR-İŞ, DEV-İŞ, TÜRK-SEN ve bu federasyonlarla bağlı sendikalarla, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN, DAÜ-SEN VE DAÜ BİR-SEN’in yarın bakanlık önünde, toplantının takipçisi olacağını kaydetti.

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Asgari Ücret Saptama KomisyonuKKTC Asgari Ücret
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