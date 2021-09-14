Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021’in ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın yeniden toplanıyor.

Komisyon geçen Cuma günkü toplantısından sonuç çıkmadığı için yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden toplantı yapacak.

BAKAN ÇAĞMAN: AÇLIK SINIRI GÖZ ARDI EDİLMEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, asgari ücret belirlenirken açlık sınırının göz ardı edilmeyeceğini belirtmişti.

3 HAFTA GERİDE KALDI

Öte yandan 28 Temmuz Çarşamba günü ilk toplantının gerçekleşmesinin ardından 13 Ağustos'ta da ikinci toplantı yapılmıştı.

İlk toplantıdan bu yana 3 haftadır devam eden görüşmeler neticesinde herhangi bir sonuca varılamadı.

KTAMS, AÇLIK SINIRININ 4 BİN 193 TL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamada 4 kişilik bir ailenin 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 193 TL olduğunu açıklamıştı.