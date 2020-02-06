Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Asgari Ücret Saptama komisyonu dördüncüsünü gerçekleştireceği toplantıda, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemeye çalışacak.

Komisyon daha önce gerçekleştirdiği üç toplantıda bir sonuca varamamış, önerileri yeniden değerlendirmek üzere tekrardan toplanma kararı almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, herkesin kabul edebileceği bir noktaya gelmeyi istediklerini belirtmiş, her iki tarafından onayını alma arzusunda olduklarını kaydetmişti.

Asgari ücret şu an 3,400 TL net 2.958 olarak uygulanıyor.

MAİL/EMT