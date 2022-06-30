Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Flaş Haber
Feci kazada 4 yaralı!
Kapat

Asgari Ücret Saptama Komisyonunda iki üye değişti

Bakanlar Kurulu kararı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonuna Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi olarak Osman Bora Çağakan ve Maliye Bakanlığı temsilci olarak Vicdan Celaloğlu atandı. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

30 Haziran 2022 Perşembe 09:49
597 Okunma
Asgari Ücret Saptama Komisyonunda iki üye değişti
banner48

Bakanlar Kurulu, 2 Şubat 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonuna Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi olarak atanan Mustafa Yeşil'in başka bir kuruma atanmasından dolayı yerine Osman Bora Çağakan'ın atanmasına karar verdi.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, 2 Ağustos 2021 Bakanlar Kurulu kararı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonuna Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak atanan Saadet Hüdaverdi'nin başka bir Kuruma görevlendirilmesinden dolayı yerine Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu'nu atadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
KTTO, yangın bölgesini ziyaret etti
KTTO, yangın bölgesini ziyaret etti
Yasa Gücünde Kararname 30 Eylül'e kadar uzatıldı!
Yasa Gücünde Kararname 30 Eylül'e kadar uzatıldı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim