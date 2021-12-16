Asgari ücret seçimden önce belirlenecek!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, "Kredilerin Yapılandırılmasına Ilişkin Yasa Gücünde Kararname" hakkında açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararnamenin 31 Mart 2022'ye kadar uzatılacağını aktardı.

Yeni asgari ücret için Ocak ortasını işaret etti

Kredilerin yapılandırılmasıyla ilgili açıklamalarının ardından gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Başbakan Sucuoğlu, asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili de Ocak ayına işaret etti.

23 Ocak Erken Genel Seçim öncesinde, Ocak ayının ortalarında yeni asgari ücretin ‘muhtemelen’ belireneceğini aktaran Sucuoğlu, seçimden önce durumun netleşeceğini vurguladı.