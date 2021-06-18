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"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için çağrı yapacağız"

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sunduğu "Gündem Özel" programında açıklamalarda bulundu.

18 Haziran 2021 Cuma 18:27
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"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için çağrı yapacağız"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için önümüzdeki hafta çağrıda bulunacaklarını işaret eden Serdaroğlu, hayat pahalılığını gerekçe gösterdi, asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguladı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın Haziran ayında asgari ücret masasının yeniden kurulacağına yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine Serdaroğlu, “Koral Çağman bu çağrıyı yapmazsa biz yaparız” diye konuştu.

"ÇALIŞMA BAKANI ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEMEMEK İÇİN Mİ MANEVRA YAPIYOR?"

Koral Çağman'ın bakanlık görevinden istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili Serdaroğlu, "Çalışma Bakanı asgari ücreti belirlememek için mi bu manevrayı yapıyor?" diye sordu.

Serdaroğlu, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve açlık sınırının altında yaşamını sürdürmeye çalışan insanların yaşadığı zorluklarını vurgulayarak, "Asgari ücret masasını toplama çağrısını Koral Çağman'ın yapmasını bekledik ama o çağrı gelmedi. Sorumluluğunu bilen federasyon olarak, çağrıyı biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizim çalışanımız mağdur, evine ekmek götüremiyor" diyen Serdaroğlu, pahalılığın önüne geçilmesi çağrılarının da karşılıksız kaldığını dile getirdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 18.06.2021 23:44
Anahtar Kelimeler:
Hürİş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu
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