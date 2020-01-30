Asgari ücret toplantısından sonuç çıkmadı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün üçüncü kez toplandı, ancak sonuç çıkmadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, taraflar karşılıklı önerilerini sundu, asgari ücretle ilgili görüşlerini ortaya koydu.
Komisyon üyeleri önerileri değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde tekrardan toplanma kararı aldı.
Üç günde tüpgaza 2 defa zam yapan zihniyet,asgari ücret belirlemesini yapamadı.Seçimlerde acaba hangi yüzle karşımıza çıkacaksınız ?
oyunu kes uzatabildigin kadar uzat zaman gecsin mart nisana kadar yolu var kac ay yiyebilirseniz iscinin sirtindan yeyin gitsin helal-i hos olsun