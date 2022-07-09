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Asgari ücrete itiraz süresi Resmi Gazete’de yayımlandı

Asgari ücrete 10 günlük itiraz süresi, 8 Temmuz Cuma gününden itibaren Resmi Gazete’de yayımlanarak başladı.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:47
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Asgari ücrete itiraz süresi Resmi Gazete’de yayımlandı
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Asgari ücret, 7 Temmuz Perşembe günü net 8 bin 600 TL, brüt ise 9 bin 885 TL olarak belirlenmişti.

Belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz 2022 itibari ile yürürlüğe girdi.

Asgari ücretin detayları Resmi Gazete’de yayımlanırken, 10 günlük itiraz süresi ise 8 Temmuz Cuma günü başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriye göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret için, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı neticesinde 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verildi.

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