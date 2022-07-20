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Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendirilecek!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere cuma günü toplanacak.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:26
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Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendirilecek!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda saat 11.00’de başlayacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 7 Temmuz’daki toplantısında, oy çokluğu ile 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yılın ikinci asgari ücretini brüt 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 TL olmasına karar vermiş; rakama Kıbrıs Türk işçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Hür-işçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) itiraz etmişti.

Bakanlar Kurulu, itirazların değerlendirilmesi için, komisyonun tavsiye kararını komisyona iade etme kararı almıştı.

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