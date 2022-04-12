Asgari ücretin 6 bin 90 TL olduğu ifadesi eksik bir ifadedir!

CTP Milletvekili Devrim Barçın, çalışma izinli emekçilere ödenebilecek en düşük maaşın, yani; asgari ücretin yanlış telafuz edildiğini ifade ederek, “Çalışma izinlinin net asgari ücreti 6 bin 422 TL’dir. Asgari ücretin 6 bin 90 TL olduğu ifadesi eksik bir ifadedir” dedi.