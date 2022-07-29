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“Asgari ücretli bile vergi ödemeye mahkum edildi”

18 sendika ortak basın açıklaması yaparak, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması ve vergi oranlarına yönelik eleştiride bulundu.

29 Temmuz 2022 Cuma 16:27
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“Asgari ücretli bile vergi ödemeye mahkum edildi”
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Bugün toplantı yapan sendikalar 4 maddelik taleplerini gelecek Çarşamba gününe kadar Maliye Bakanı ve Başbakan’a iletme kararı aldı.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirli kesimlerin ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiğini belirtti.

“Eşel mobil uygulamasının maaş artışı olmadığı, hayatın pahalılaşması oranında alım gücünün korunması adına yapılan bir düzenleme olduğu tartışmasız bir gerçekliktir” diyen Bengihan, şöyle devam etti:

“Son altı aylık dönemde meydana gelen yüzde 56.76 oranındaki hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasında 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının aleyhine bir durum ortaya çıkmıştır.”

-“Asgari ücretli bile vergi ödemeye mahkum edildi”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yıllık 60 bin Euro üzerinde geliri olan çalışanlar için en yüksek vergi oranının yüzde 35, Türkiye Cumhuriyeti’nde 50 bin Euro ve üzerinde geliri olan çalışanlar için en yüksek vergi oranının yüzde 40 olduğunu ifade eden Bengihan, “Ülkemizde ise göç yasası kapsamında çalışanlar en üst vergi dilimine tabi tutulurken, yapılan son düzenlemelerle asgari ücretli bile vergi ödemeye mahkum edilmiştir” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan, sendikaların bu konuları değerlendirmek için bugün toplantı yaptığını belirterek, alınan kararları şöyle sıraladı:

“1-Yüzde 56.76 oranındaki altı aylık hayat pahalılığının 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının maaşlarına yansıması yüzde 40 civarında olmuştur. Ancak bu ay belediye meslek vergilerinin de kesilmesi ile artış oranı yüzde 35’e kadar gerilemiştir. Bu adaletsizliğin ve mağduriyetin ortadan kaldırılması için vergi dilimleri genişletilmeli, kişisel muafiyetler ve özel indirimler güncellenmelidir. Bu konuda gerekli yasa çalışması sendikalarımız tarafından hazırlanıp hükümete sunulacaktır.

2-47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi adına, bu kesimin maaşlarına ikinci altı aylık dönemde meydana gelecek hayat pahalılığına ek olarak yüzde 5 artış yapılmalıdır.

3-Özel sektörde çalışanların, patronun insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektörde sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce Meclis’e gönderilmelidir.

4-Sermayenin belirlediği yeni asgari ücretin vergiden muaf olması yönünde yasal düzenleme en kısa sürede Meclis’ten geçirilmelidir.”

Sendikaların bu talepleri iletmek amacıyla gelecek Çarşamba gününe kadar Maliye Bakanı ardından da Başbakan ile görüşme yapacağını kaydeden Bengihan, taleplerinin, hayata geçirilmesi yönünde sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Ortak açıklamada imzası bulunun sendikalar şöyle:

“KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞSEN ve BASIN-SEN."

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