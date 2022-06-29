ÖZEL HABER

Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Karavelioğlu, “Genel olarak baktığımızda toplumda bir huzursuzluk var. Bu da belirsizlikten kaynaklanıyor. Türkiye’nin yeni ekonomik politikası nedeniyle kurlarda ciddi bir yükseliş ve enflasyonda da ciddi bir artış gördük. Türkiye’de hükümet bir ekonomi politikası uyguluyor. Bu durum bizi çifte olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Bu enflasyon süreci yıl boyunca yüksek seyredecek gibi görünüyor. Bu süreçte asgari ücretin ne kadar artması gerekiyor? Asıl soru bu olmalı. Devlet memurlarına hayat pahalılığını yansıtırken asgari ücretlilere yansıtmazsanız ciddi bir sıkıntı doğar. Özel sektör çalışanlarının da gelirlerinin korunması gerekiyor. Asgari ücrette yüzde 50 civarında bir artış olacağını öngörüyorum. Öncelikle amacı ortaya koymak gerekiyor. Enflasyon eğer yüzde 50 ise minimum bunun yapılması gerekir. Ama bu artışın bir maliyeti var. Bu artışın nasıl bölüşüleceği önemli. Buna da hükümetin karar vermesi lazım” dedi.