Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Suçlarını itiraf ettiler!
Suçlarını itiraf ettiler!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

“Asgari ücrette yüzde 50 civarında bir artış olacağını öngörüyorum”

Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

29 Haziran 2022 Çarşamba 09:46
119 Okunma
“Asgari ücrette yüzde 50 civarında bir artış olacağını öngörüyorum”
banner48

ÖZEL HABER

Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Karavelioğlu, “Genel olarak baktığımızda toplumda bir huzursuzluk var. Bu da belirsizlikten kaynaklanıyor. Türkiye’nin yeni ekonomik politikası nedeniyle kurlarda ciddi bir yükseliş ve enflasyonda da ciddi bir artış gördük. Türkiye’de hükümet bir ekonomi politikası uyguluyor. Bu durum bizi çifte olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Bu enflasyon süreci yıl boyunca yüksek seyredecek gibi görünüyor. Bu süreçte asgari ücretin ne kadar artması gerekiyor? Asıl soru bu olmalı. Devlet memurlarına hayat pahalılığını yansıtırken asgari ücretlilere yansıtmazsanız ciddi bir sıkıntı doğar. Özel sektör çalışanlarının da gelirlerinin korunması gerekiyor. Asgari ücrette yüzde 50 civarında bir artış olacağını öngörüyorum. Öncelikle amacı ortaya koymak gerekiyor. Enflasyon eğer yüzde 50 ise minimum bunun yapılması gerekir. Ama bu artışın bir maliyeti var. Bu artışın nasıl bölüşüleceği önemli.  Buna da hükümetin karar vermesi lazım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
AlbankAhmet Karavelioğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne buzdolabı bağışı
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne buzdolabı bağışı
“Kur ve fiyat artışı devletin gelirlerini artıyor”
“Kur ve fiyat artışı devletin gelirlerini artıyor”
Dostluk Grubu heyeti Ankara’da Binali Yıldırım ile görüştü
Dostluk Grubu heyeti Ankara’da Binali Yıldırım ile görüştü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim