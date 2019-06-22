Asghar 3 gün tutuklu kalacak

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, 21.06.2019 tarihinde Lefkoşa’da yapılan kontrollerde zanlı Sohna Asghar'ın 27 Kasım 2018 tarihinden beri, KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Sakallı, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Sakallı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.