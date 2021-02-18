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Aşı merkezinde izdiham

65 yaş üstü insanların çağrıldığı Burhan Nalbantoğlu hastanesindeki görüntüler "Bu kadar da olmaz" dedirtti

18 Şubat 2021 Perşembe 18:26
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Aşı merkezinde izdiham

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi'nde devam eden aşılama çalışmaları tam bir organizasyonsuzluk örneği oldu.

65 yaş ve üzerine vatandaşlara yapılan aşılar için herhangi bir tedbir alınmaması sonucunda hiç bir sosyal mesafe kuralına uyulmayan görüntüler orataya çıktı.

Duyarlı bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği bu görüntülere hastanede güvenlik görevlisi olarak görev yapan kişi müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

Görüntülerde hastane yönetimi ve Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar başarısız bir organizasyon yaptığı da görüldü. 

Bir çok yaşlı vatandaş oluşan bu ortamdan dolayı tepkisini dile getirdi.

SES KIBRIS

Son Güncelleme: 18.02.2021 19:43
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