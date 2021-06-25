Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece kulübünü soydular
Gece kulübünü soydular
Telefon hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Telefon hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Çaldığı paraları casinoda yedi
Çaldığı paraları casinoda yedi
Cinayet Şüphesi; Zanlı 3 gün daha tutuklu kalacak
Cinayet Şüphesi; Zanlı 3 gün...
Öğrenci Yurdunun Eşya Deposundan Eşya Sirkat Eden Sanığa 6 Ay Hapis Cezası
Öğrenci Yurdunun Eşya Deposundan Eşya...
Flaş Haber
Gönyeli'de Şüpheli Ölüm
Kapat

Aşı Merkezlerinde Yoğunluk Göze Çarpıyor

KKTC’de koronavirüse karşı ocak ayında başlayan aşılamalar, yeni aşılama merkezlerinin de devreye konulmasıyla günde 5 bini aşkın aşı yapılarak devam ediyor.

25 Haziran 2021 Cuma 13:41
212 Okunma
Aşı Merkezlerinde Yoğunluk Göze Çarpıyor

Aşı merkezlerinde yoğunluk göze çarparken, sağlık ekipleri aşı olmak için gelenlere hızla aşılarını yapıyor.

Devlete ait hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşılamalar sürerken bugünden itibaren Lefkoşa ve Gazimağusa’daki 4 özel hastanede daha Sinovac aşıları yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Sinovac aşı takvimine göre, Sinovac aşı randevusu SMS ile gelen kişiler için Lefkoşa Kolan Hastanesi, Lefkoşa Etik Hastanesi, Mağusa Tıp Merkezi, Kunter Güven Hastanesi’nde de Sinovac aşıları yapılmaya başlandı.

İNTERNET SİTESİNDEN KAYIT YAPMAK ŞART

Sinovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerekiyor.

Sinovac aşıları yapılan özel hastaneler ve aşılama saatleri şöyle:

“Lefkoşa Kolan Hastanesi: hafta içi 09.00- 17.00, cumartesi -09.00 -13.00;  Lefkoşa Etik Hastanesi: hafta içi -08.00 -13.00; Gazimağusa -Mağusa Tıp Merkezi: hafta içi -08.00 -17.00; Kunter Güven Hastanesi: hafta içi (12.00 -16.00 ); Lefkoşa YDÜ Hastanesi: (hafta içi 08.00-17.00 )-cumartesi-pazar ) 09.00- 16. 00; Girne Suat Günsel Hastanesi: hafta içi 08.00-17.00 –( cumartesi-pazar) – 09.00-16.00;YDÜ Hastanesi Gazimağusa Dispanseri: hafta içi 08.00-17.00; YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri: hafta içi -08.00-17.00.”

AŞILAR 

KKTC’ye bugüne kadar Türkiye’den çeşitli defalarda 290 bin doz Sinovac marka aşı; AB’den ise 24 bin 700 doz AstraZeneca, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech ve 21 bin doz Johnson&Johnson olmak üzere toplam 56 bin 50 doz aşı geldi.

11 Haziran’da AB’den gelen 21 bin doz Johnson&Johnson aşısı tek doz uygulanırken, diğer marka aşılar ise belli süre aralıkla iki doz uygulanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertuğruloğlu, BM Yetkilisi Lacroix’le Bir Araya Geldi
Ertuğruloğlu, BM Yetkilisi Lacroix’le Bir Araya Geldi
Kavurucu sıcaklar başladı
Kavurucu sıcaklar başladı
Başbakan Saner, Maraş’ta İncelemelerde Bulundu
Başbakan Saner, Maraş’ta İncelemelerde Bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim