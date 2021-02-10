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"Aşı paylaşımı adil değil"

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Komisyonu yetkilisi Mario Nava’ya adaya gönderilen 70 bin doz aşının sadece 4 bin 500 dozunun Kıbrıs Türk Halkına ulaştırıldığını söyleyerek adil dağıtım talep etti.

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:14
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"Aşı paylaşımı adil değil"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Doğruyol’un açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar bugün Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanımız Nava’ya, Hellimin, KKTC ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, üretiminden sofraya gelene kadar bir çok sektörün ortak yarar sağladığı Kıbrıs adasının kültürel değerlerinden biri olduğunu ifade ederek, Hellimin AB nezdinde coğrafi tescili ve ticaretine ilişkin uzun zamandır yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanımız, hellimin tescili ve ticaretine ilişkin varılacak olan mutabakatla, üreticilerimizin hem limanlarımızdan hem de Yeşil Hat üzerinden rekabet edebilir şekilde ürünlerini dünya pazarına ulaştırabileceklerini ifade ederek, hem tescil tüzüğü hem de Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılacak tadilat konusunda sürdürülen çalışmalarda, AB’den yapıcı ve iki tarafın meşru haklarına saygılı bir tutum beklediğimizi ifade etti. Nava, hassasiyetlerimizin farkında olduklarını ve yapılan çalışmalarda bu hassasiyetlerimize öncelik verilmekte olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanımız, Hellim konusunda sürdürülen çalışmaların hassasiyetlerimizi gözeterek  kısa zamanda sonuçlandırılmasını temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Tatar, KKTC olarak pandemiye karşı büyük bir mücadele verdiğimizi, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs adasına halihazırda gönderilmiş olan takriben 70,000 bin doz aşının sadece 4500 dozunun Kıbrıs Türk Halkına ulaştırıldığını, bu paylaşımın adil olmadığını ve  Kıbrıs Türk tarafının alması gereken sayının çok altında olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanımız, bu doğrultuda gerekli teslimat da dahil planlamanın hassasiyetle yapılması ve zamanlıca tarafımıza duyurulmasını beklediğini vurguladı. AB Yetkilisi yakın zamanda yeni bir aşı sevkiyatının olacağını ve sevkiyatın detayları hakkında tarafımızı önceden bilgilendireceklerini ifade etti.

Nava, bu aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların aşı üretimindeki sorununların bir yansıması olduğunu, bu sorunun aşılmaya çalışıldığını ve aşıların kademeli olarak bir takvim doğrultusunda Kıbrıslı Türklerin payı ile birlikte göderileceğini ifade etti. Bununla birlikte önceden yapmış olduğumuz girişimler doğrultusunda AB’nin 75.000 (yetmiş beş bin) Covid-19 hızlı test kitini de önümüzdeki hafta tarafımıza teslim edeceklerini teyit etti.

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