Aşıkoğlu: "Üç bacaklı bir ekonomik modelle bu krizi yönetmeye çalışıyoruz"

Dünyadaki tüm ekonominin yüzde 12 küçüleceğini söyleyen Aşıkoğlu, Dünyanın ne kadar büyük ekonomik krizle karşı karşıya olduğunun görülebildiğini kaydetti.

Dünya savaşlarında bile ekonomilerde durgunluğun yaşanmadığını kaydeden Aşıkoğlu, “Hiçbir ekonomik sektör, lojistik sektörü gibi bir sektör bugün çok ciddi sarsıntı geçiriyor. Dün gelen en büyük endişe verici haber lojistik sorunundan dolayı metropollerin yiyecek sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğidir. İnsani bir soruna da dönüşebilir sağlıkla ilgili bu ekonomik kriz” dedi.

"3 TEMEL ÖĞE VAR"

Dünyada yüzde 40’a varan bir oranda şirketlerin, kurumların batmayla karşı karşıya kaldığı verisinin de önlerinde olduğunu ifade eden Aşıkoğlu, kamu maliyesinin gelirlerinin 500 milyon civarından bu ay 280 civarına düştüğünü söyledi.

Bunun azalacağını da ön görülmesi durumunda ülkemizde de bazı sıkıntılarla karşılaşılacağını belirten Aşıkoğlu, Ekonomi Bakanlığı’nın şu an yapmaya çalıştığı 3 temel öğenin olduğunu belirtti.

Eylül ayına kadar KKTC’yi dizayn etmeye çalıştıklarını kaydeden Aşıkoğlu, “2021’de temel gıdalar ucuz olacak mı? Talebi karşılayabiliyor muyuz? Un bulabilecek miyiz?” gibi çalışmaları yaptıklarını belirtti.

“2020 sonu 2021 başı temel gıdada ihtiyacımız olacak mı onun dizaynını yaptık” diyen Aşıkoğlu, tarım ve hayvancılık konusunda bir sorun olmayacağını gördüklerini dile getirdi.

Enerjide de sorun olmadığını kaydeden Aşıkoğlu, bu krizle birlikte birtakım sektörlerin zorda kalacağının da net olduğunu söyledi.

Örneğin turizm, restorancılık gibi gündemi yakalayamayacak olan bazı sektörlerin olduğunu belirten Aşıkoğlu, “Bu sektörler hızlı bir şekilde gelişmeyecek. 2021’in ortalarından sonra yavaş yavaş canlanacak sektörler var” dedi.

“YÜZDE 70’LİK HİZMET SEKTÖRÜ TAMAMEN DURDU”

İşsiz kalacak ya da iş değiştirecek insanların başka alanlara kaydırılmasını planladıklarını belirten Aşıkoğlu, “Eğitim cep harçlığını vererek başka sektörlere küçük tarım sanayisi gibi alanlara çalışmamız var” dedi.

Ekonominin ilk üç ayındaki krizin nasıl yönetileceği noktasında bir çalışmanın yapıldığını kaydeden Aşıkoğlu, tamamen duran yüzde 70’lik bir hizmet sektörünün olduğunu söyledi.

Bu sektörün bir günde kesildiğini ifade eden Aşıkoğlu, bunun çok ciddi bir kriz olduğunu belirtti.

“Bizim bundan ders de çıkarmamız lazım” diyen Aşıkoğlu, hizmet sektörlerine bu kadar bağlı kalmaması gerektiğini 10 yıldır kendisinin de söylediğini belirtti.

“DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER MAYIS AYINDA DUYURULACAK”

Önemli olan bunun nasıl çözüleceği olduğunu dile getiren Aşıkoğlu, söz konusu durumun şu an yaşandığını belirtti.

Bunun dışında Mayıs ayıda birçok sektöre yönelik ön ödemesiz düşük faizli krediler verilmesinin planlandığını ifade eden Aşıkoğlu, bunların Mayıs ayında da duyurulacağını belirtti.

Başka özel paketlerin de çıkacağını ifade eden Aşıkoğlu, üç bacaklı bir ekonomik modelleme ile bu krizi yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Postası