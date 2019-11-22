Aşıkoğlu "Vizyon 2035" projesini anlattı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, ülkede uygulanacak siyasi istikrar ve rasyonel politikalarla Türkiye’ye para verir konuma gelinebileceğini söyledi.

Aşıkoğlu, Mağusa’daki sivil toplum örgütlerine "Vizyon 2035" isimli projeyi anlattı.

“Sağlam temellere dayanmıyor”

Aşıkoğlu Türkiye ile gerçekleştirilen ekonomik protokoller ve hükümet programları ile ekonomik büyüme sağlanamadığını söyleyerek bütçenin bunlara uygun şekilde yapılmadığını anlattı. Aşıkoğlu, bütçenin protokollere göre yapılmamasının teknik nedenlere dayandığını ifade ederek 2007 yılından beri ekonomik gelişmenin sağlanamamasını buna bağladı.

Bazı istatistik bilgiler de veren Aşıkoğlu, dünyada milli gelire göre KKTC’nin yüzde 75’den daha refah yaşadığını, buna göre KKTC’nin 193 ülkeden 58’inci ülke olduğunu ancak iş yapabilirlik konusunda 193 ülkeden 138’inci sırada olduğunu belirtti. Aşıkoğlu, “Bu da başka bir kaynaktan gelen paranın kullanıldığını gösteriyor. Siyasi istikrar ve rasyonel politika ile Türkiye’ye para veririz” şeklinde konuştu.

“Daha önce yapılmamış bir şey yapılmalı”

Aşıkoğlu, ülkede orta gelir tuzağına düşüldüğünü belirterek rekabet yapacak bir ekonomi yaratılamadığından söz etti. Ülkenin giderek fakirleştiğini de kaydeden Aşıkoğlu bunun değişmesi için daha önce yapılmamış bir şeyin yapılması gerektiğinin altını çizdi. Katma değeri yüksek üretim, nitelikli iş gücü ve üst düzey bir yönetim kalitesi gerektiğini ifade eden Aşıkoğlu, istikrarlı ekonomik büyüme planı olan Vizyon 2035 ile bunun sağlanabileceğini söyledi.