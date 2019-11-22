Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Aşıkoğlu "Vizyon 2035" projesini anlattı

Aşıkoğlu, ülkede uygulanacak siyasi istikrar ve rasyonel politikalarla Türkiye’ye para verir konuma gelinebileceğini söyledi.

22 Kasım 2019 Cuma 16:08
Aşıkoğlu "Vizyon 2035" projesini anlattı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, ülkede uygulanacak siyasi istikrar ve rasyonel politikalarla Türkiye’ye para verir konuma gelinebileceğini söyledi.

Aşıkoğlu, Mağusa’daki sivil toplum örgütlerine "Vizyon 2035" isimli projeyi anlattı.

“Sağlam temellere dayanmıyor”

Aşıkoğlu Türkiye ile gerçekleştirilen ekonomik protokoller ve hükümet programları ile ekonomik büyüme sağlanamadığını söyleyerek bütçenin bunlara uygun şekilde yapılmadığını anlattı. Aşıkoğlu, bütçenin protokollere göre yapılmamasının teknik nedenlere dayandığını ifade ederek 2007 yılından beri ekonomik gelişmenin sağlanamamasını buna bağladı.

Bazı istatistik bilgiler de veren Aşıkoğlu, dünyada milli gelire göre KKTC’nin yüzde 75’den daha refah yaşadığını, buna göre KKTC’nin 193 ülkeden 58’inci ülke olduğunu ancak iş yapabilirlik konusunda 193 ülkeden 138’inci sırada olduğunu belirtti.  Aşıkoğlu, “Bu da başka bir kaynaktan gelen paranın kullanıldığını gösteriyor. Siyasi istikrar ve rasyonel politika ile Türkiye’ye para veririz” şeklinde konuştu.

“Daha önce yapılmamış bir şey yapılmalı”

Aşıkoğlu, ülkede orta gelir tuzağına düşüldüğünü belirterek rekabet yapacak bir ekonomi yaratılamadığından söz etti. Ülkenin giderek fakirleştiğini de kaydeden Aşıkoğlu bunun değişmesi için daha önce yapılmamış bir şeyin yapılması gerektiğinin altını çizdi. Katma değeri yüksek üretim, nitelikli iş gücü ve üst düzey bir yönetim kalitesi gerektiğini ifade eden Aşıkoğlu, istikrarlı ekonomik büyüme planı olan Vizyon 2035 ile bunun sağlanabileceğini söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AşıkoğluVizyon 2035
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tc 2019-11-22 16:40:25

Çok komik

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
marlon brando 2019-11-22 18:58:28 @Tc

Tamamdır, Aşıkoğlu da politikacı oldu sayılır artık !

Beğenmedim! (0)
Avatar
Aşkmeşk 2019-11-22 19:23:15

Yeme Lan Bizi...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Taçoy: Önümüze çekilen duvarları aşacak yollar vardır
Taçoy: Önümüze çekilen duvarları aşacak yollar vardır
Özersay, Spehar İle Görüştü
Özersay, Spehar İle Görüştü
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim