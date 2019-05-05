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Asil Nadir, yeniden baba oldu

1980’li yıllarda İngiltere’nin en zenginleri arasında yer alan 78 yaşındaki Kıbrıslı ünlü işinsanı Asil Nadir, 42 yıl aradan sonra yeniden baba oldu.

05 Mayıs 2019 Pazar 11:46
Asil Nadir, yeniden baba oldu
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1980’li yıllarda İngiltere’nin en zenginleri arasında yer alan 78 yaşındaki Kıbrıslı ünlü işinsanı Asil Nadir, 42 yıl aradan sonra yeniden baba oldu.

İngiltere’de bulunduğu cezaevinden tahliye olduktan sonra KKTC’ye dönen ünlü iş insanı Asil Nadir’in 35 yaşındaki ikinci eşi Nur Nadir bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Tarafsız Haber Ajansı'ndan Çağdaş Ulus'un haberine göre, 78 yaşındaki Nadir, 42 yıl aradan sonra yeniden baba olurken Asil Nadir’in yakın çevresi, eşi Nur Nadir’in tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını belirtti. Nadir’in Ayşegül Tecimer’le ilk evliliğinden Birol (43) ve Serhan (53) adlarında iki oğlu bulunuyor.

3 YIL ÖNCE İADE EDİLMİŞTİ

Asil Nadir KKTC’nin en büyük medya kuruluşu Kıbrıs gazetesi ile televizyonunun sahibi ve Ada’nın en ünlü isimlerinden. İngiltere’deki şirketlerinin batmasından sonra 1993’te KKTC’ye gelen Nadir 2005 yılında Neriman Nur ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi. 

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