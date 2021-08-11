Aşılama oranı yüzde 80'i bulmazsa 'ülke olarak çok üzüleceğiz'

Acil Durum Hastanesi'nde karantina hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, günlük vaka sayısında yeni rekor nedeniyle kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
Pandemi hemşiresi Oğuz Köse, artan vakaları işaret ederek, "Aşılama oranı yüzde 80'i bulmazsa çok üzüleceğiz" dedi.
Acil Durum Hastanesi'nde karantina hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, günlük vaka sayısında yeni rekor nedeniyle kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım: