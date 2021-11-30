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Aşılama yaşı 5'e mi düşüyor?

Sağlık Bakanı Ali Pilli Ali Baturay'a konuştu.

30 Kasım 2021 Salı 15:35
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Aşılama yaşı 5'e mi düşüyor?
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Aşılamanın iyi gittiğini yerel yönetimlerle işbirliği yapıldığını vurgulayan Pilli, 10 günün sonunda 178 bin kişinin aşılanmış olacağını belirtti.

Bakan Pilli, ABD'de 05 ile 12 yaşa da aşılama yapıldığına dikkat çekerek, "KKTC'de çocuklara uyumlu aşı yok ama gelirse programımıza elbette koyacağız Dünya ne yapıyorsa biz de ülkemizde bu kapsamda yapmaya çalışacağız" dedi...

Vatandaşları da aşı olmaya çağıran Pilli, "maske takmayı ihmal etmeyin hatırlatma aşılarınızı mutlaka yapın" açıklamasını yaptı...

Sağlık Bakanı Pilli, Londra'da veya yurt dışında başka bir yerde öğrenim gören öğrencilere için de açıklama yaparak. "Bu çocuklar kaç doz aşı olmuşsa olsun geldiklerinde KKTC'ye giriş yapacaklar, sadece geleceklerinde son 72 saatte yapılmış bir PCR test sonucu gerekecek negatif ise karantinaya girmeyecekler biz bir kaç gün içerisinde çocuklarımızın aşılarını burada yaptıracağız" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.11.2021 16:39
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