“Aşılanma Ocak’ta başlayacak”

Aşıların yapılmasına Ocak ayında başlanacağına kesin gözüyle baktığını dile getiren Sağlık Bakanı Ali Pilli ne kadar koruyucu olacağının bilinmediğini, kış ayında kurallara uyulmasının çok önemli olduğunu, sağlık için bir müddet daha dayanmak gerektiğini ifade etti.

Pilli, aşılar geldikten sonra gidilecek yolun belli olduğunu söyledi.

Sivil itaatsizliğe gidildiğiyle ilgili sözlere de değinen Ali Pilli, Üst Kurul’da alınan kararlarda bir sıkıntı varsa bu konuda gerekli görüşmelerin yapılabileceğini dile getirdi.

Şu ana kadar sağlık içinde bulaş olmadığını dile getiren Pilli, herkesin tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Pilli, hedefin sıfır vaka olmadığını, hedeflerinin 2021’i kazanmak olduğunu söyledi. Virüsün insan hareketiyle yayıldığını söyleyen Pilli, herkesi yılbaşını evinde geçirmeye çağırdı.

Pilli alınan tedbirlerin katı olmadığını ifade etti.

Tüm yılbaşı eğlencelerinin yasaklandığını söyleyen Pilli, otel içerisindeki yılbaşı eğlencelerinin de yasaklandığını kaydetti.

“KARARDA OTELLERLE İLGİLİ EKSİKLİK VARSA ELE ALINABİLİR”

Birden fazla vekilin yeni yılda otel içindeki lokantaların açık olup olmayacağı sorusu üzerine Pilli, bu konuda alınan kararlarda bir eksiklik varsa onun da ele alınabileceğini söyledi.

Pilli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in vaka görülen 9 Eylül İlkokulu’ndaki durumla ilgili sorusu üzerine okulda gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Pilli “Kurallara uyarsak bu işi götüreceğiz” diyerek eksiklikler olsa da özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in soruları üzerine Pilli, sağlıktaki kadroların güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı; sözleşmeli personel alınması için de belirli prosedüre ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Aşılar konusunda farklı görüşler olduğunu anlatan Pilli, Türkiye gibi bir ülke eğer bu aşıları kullanacaksa elbette gerekli çalışmaları yapacağını dile getirdi.

Bakan Ali Pilli, aşıların faz 3 çalışması tamamlandıktan sonra yapıldığın dile getirdi, konuyla ilgili kararlar alındıktan sonra gerekli açıklamaları yapacaklarını söyledi.

HP Milletvekili Kudret Özersay da yerinden söz alarak mevsimlik hemşire istihdamını uzatmak yerine KHK üzerinden hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. 3 günlük karantinasız girişler konusunda, kendilerinin bunun riskli olduğunu, en azından sadece charter seferlerde kalsın dediklerini söyleyen Özersay, bunun yerine 4 Kasım’dan 6 Aralığa hem normal hem charter seferlerle 3 günlük gelişlere izin verildiği için iç bulaş riskinin arttığını söyledi.

Yeni yıl için alınan 21.00’de kapatma kararı konusunda da, otel lokantalarında, otel dışı müşterilerin de bu karara dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Özersay, aksi halde haksızlık olacağını dile getirdi.

Bakan Pilliise 3 günlük gelişler konusunda ciddi risk olduğunu ifade ederek bu nedenle ilgili kararların eşitlik ilkesine sadık kalarak alındığını söye