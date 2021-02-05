Aşılar teslim alındı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün sabah saatlerinde AB tarafından gönderilen 2250 adet Pfizer-BioNTech aşısının Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.

Pilli, İlk doz Covid -19 aşısını Pfizer-BioNTech olarak yaptıran kişilerin tekrar dozlarının yapımına 8 Şubat 2021den itibaren başlanacağını, birinci doz covid aşısını Pfizer-BioNTech yaptıran kişilerin 2.dozlarını yaptırmak üzere aşı kartlarında yazan tarihte Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık merkezine başvurabileceklerini kaydetti.