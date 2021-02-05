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Aşılar teslim alındı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün sabah saatlerinde  AB tarafından gönderilen 2250 adet  Pfizer-BioNTech aşısının  Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiğini açıkladı. 

05 Şubat 2021 Cuma 11:39
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Aşılar teslim alındı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün sabah saatlerinde  AB tarafından gönderilen 2250 adet  Pfizer-BioNTech aşısının  Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiğini açıkladı. 

Pilli, İlk doz Covid -19 aşısını  Pfizer-BioNTech olarak  yaptıran kişilerin tekrar dozlarının yapımına  8 Şubat 2021den itibaren  başlanacağını, birinci doz covid aşısını  Pfizer-BioNTech yaptıran kişilerin  2.dozlarını yaptırmak üzere aşı kartlarında yazan tarihte Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık merkezine başvurabileceklerini kaydetti.

Son Güncelleme: 05.02.2021 12:50
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