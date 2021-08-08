Aşılı hastaların hastaneye yatış oranı çok düşük

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son bir hafta içerisinde Koronavirüs (Covid-19) tanısı konularak hastaneye başvuran hastalar hakkında bilgi verdi.

Dr. Uçaner, 1 Ağustos- 8 Ağustos arası yapılan Acil Durum Hastanesi istatistiklerine göre hastaneye başvuran toplam hasta sayısının 931, bunların 404’ünün kadın, 527’nin ise erkek olduğunu ifade ederek, 0-17 yaş aralığının 156, 18-35 yaş aralığının 415, 36-65 yaş aralığının 335 ve 66-85 yaş aralığının 25 hastadan oluştuğunu belirtti.

En önemli detayın Koronavirüs aşısı olan kişiler olduğuna da dikkat çeken Dr. Erol Uçaner, Pandemi hastanesine başvuran aşılı hasta sayısının 325 kişi olduğunu ve bu hastalardan sadece 14'ünün hastanede yattığına dikkat çekti.

Dr. Uçaner hastaneye başvuran aşılı hastalardan 254 kişinin çift doz Sinovac, 68 kişinin Janssen ve 3 kişinin çift doz BioNTech aşısı olduklarını vurguladı.

HASTANEYE YATAN 14 KİŞİDEN 11’İ SİNOVAC

“Hep söylüyoruz aşının önemi diye… Hafta içinde hastaneye yatan aşılı hasta sayısı sadece 14!” diyen Uçaner, bu hastaların 11’nin çift doz Sinovac, bir kişinin ise çift doz BioNTech aşısı olduğunu aktardı ve diğerlerinin tek doz Janssen ve Moderna aşısı olduğunu dile getirdi.

“325 AŞILI KİŞİDEN SADECE 14 KİŞİ HASTANEYE YATTI”

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, “Özetlemek gerekirse 325 kişi aşılı, hastaneye başvuruyorlar ve içlerinden sadece hastaneye yatan sayısı 14” dedi.

“AŞILI HASTALARIN HASTANEYE YATIŞ ORANLARI ÇOK DÜŞÜK”

Dr. Uçaner, “Bildiğimiz gibi geçen hafta hastanede tedavi gören hasta sayısı 89’a kadar çıkmıştı. Günlük yatış rakamları 2- 18 arasında değişiyordu. Bizim üzerinde durmamız gereken en önemli nokta aşılı hastaların hastaneye yatış oranları çok düşük. Aşının önemi burada ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.