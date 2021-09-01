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Aşılı vatandaştan da para istendi

Aşılı kişilerden test ücreti alınmayacağı, aşısızlardan ücret alınacağı açıklandı ancak Fuarda test yapan görevli az önce aşılı bir vatandaştan test ücreti talep etti.

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:08
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Aşılı vatandaştan da para istendi

Ülkemizde son 1 haftadır kamuoyunun gündemini meşgul eden PCR ve antijen testlerinin ücretli olması, Başbakanın önceki gün yaptığı aşılı kişilerden ücretsiz, aşısızlardan ücretli açıklaması ile son bulmuştu.

Bugün itibarı ile başlayan yeni dönemde koronavirüs testleri aşılı kişilere ücretsiz, aşısızlara da ücretli olacaktı.

FUARDA AŞILI KİŞİDEN PARA TALEP EDİLDİ

Kıbrıs Objekti sitesinde yer alan haberde aşılı olduğunu söyleyen vatandaştan yine para talep edildiği yazıldı.

Kaynak : Kıbrıs Objektif: https://kibrisobjektif.com/fuardaki-gorevli-asili-vatandastan-da-para-istedi-66167.html

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