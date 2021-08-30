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Aşılılara antijen testler yeniden ücretsiz oluyor

HÜKÜMET oluşan tepkiler sonrasında geri adım atmaya hazırlanıyor, AŞILI kişilere hızlı (antijen) testlerin yeniden ücretsiz olması yönünde karar alındığı öğrenildi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:07
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Aşılılara antijen testler yeniden ücretsiz oluyor

HÜKÜMET oluşan tepkiler sonrasında geri adım atmaya hazırlanıyor, AŞILI kişilere hızlı (antijen) testlerin yeniden ücretsiz olması yönünde karar alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı ile Başbakan, ayrıca Eğitim Bakanlığı arasındaki "test krizi" yeni bir noktaya geldi, hükümet yeni kararlar almak için temaslar yaptı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin görüşünün de "tüm testlerin ücretli olması kabul edilemez" yönünde olduğu öğrenildi.

Şu kararların alınması bekleniyor.

1- AŞILI yurttaşlara ANTİJEN testler ücretsiz yapılacak.

2- PCR Testleri ücretli olacak. Tek istisna antijen testi pozitif çıkanlar ve temaslılara yönelik uygulanacak.

3- KAPALI mekanlara girişte “çift aşılı” yurttaşlardan güneyde olduğu gibi test istenmeyecek.

4- YABANCI ülke yurttaşları tüm testler için ücret ödeyecek.

5- AŞISIZ kişiler 40 TL karşılığı test yaptırabilecek. Kapalı ya da açık tüm kalabalık mekanlara aşısız kişilerin girişi 72 günlük testle mümkün olacak.

Kaynak : Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/asililara-testler-yeniden-ucretsiz-oluyor-143875h.htm

Son Güncelleme: 30.08.2021 16:31
Anahtar Kelimeler:
Antijen TestKoronavirüsCoronavirüs
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