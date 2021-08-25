Asım Akansoy’dan Polise “Dokunulmazlık” Tehdidi; "Çekil kenara"

GÜNDEM KIBRIS - Özel
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda eylem düzenledi.
Eylem sırasında basın açıklamasına katılan CTP Milletvekili Asım Akansoy ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Görev başında olan polis memuruna mukavemet eden Akansoy, dokulmazlığının arkasına saklandı.
Akansoy görevli polis memuruna, “Sen bana dokunamazsın” diyerek polisle münakaşaya girdi.
Akansoy, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı elinden tutarak, polis bariyerini aşmasını sağladı.
Polisi vekillik dokunulmazlığını kullanarak geçen Akansoy, beraberinde Özkıraç’ı da Bakanlık Binası önüne götürdü.
Özkıraç elinde tuttuğu yumurtaları o sırada Bakanlık kapısına fırlattı.