Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Flaş Haber
KKTC'de 1 ölüm daha!
Kapat

Asım Akansoy’dan Polise “Dokunulmazlık” Tehdidi; "Çekil kenara"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda eylem düzenledi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:01
344 Okunma
Asım Akansoy’dan Polise “Dokunulmazlık” Tehdidi; "Çekil kenara"

GÜNDEM KIBRIS -  Özel

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda eylem düzenledi.

Eylem sırasında basın açıklamasına katılan CTP Milletvekili Asım Akansoy ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Görev başında olan polis memuruna mukavemet eden Akansoy, dokulmazlığının arkasına saklandı.

Akansoy görevli polis memuruna, “Sen bana dokunamazsın” diyerek polisle münakaşaya girdi. 

Akansoy, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı elinden tutarak, polis bariyerini aşmasını sağladı.

Polisi vekillik dokunulmazlığını kullanarak geçen Akansoy, beraberinde Özkıraç’ı da Bakanlık Binası önüne götürdü.

Özkıraç elinde tuttuğu yumurtaları o sırada Bakanlık kapısına fırlattı.

Son Güncelleme: 25.08.2021 13:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: “Kurultayın 6 ilçede yapılması için MYK’dan onay aldık”
Saner: “Kurultayın 6 ilçede yapılması için MYK’dan onay aldık”
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Atakan: “Olan yine vatandaşa oldu”
Atakan: “Olan yine vatandaşa oldu”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim